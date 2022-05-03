وفد من "الجهاد" يزور ذوي الأسير القيادي نصار في طولكرم

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، ذوي الأسير القيادي نظير نصار في بلدة علار قضاء طولكرم، بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتضامناً مع عائلته الكريمة، وتأكيداً على وقوف الحركة إلى جانب عوائل الأسرى الأبطال.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان:" إن الاعتقالات مؤخراً في صفوف قادة ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي، وعلى رأسهم الشيخ نظير نصار والشيخ سعيد نخلة والمربي رياض أبو صفية لن تكسر حركة الجهاد".

وأضاف القايدي عدنان:" أن الاعتقالات في جنين وطولكرم ورام الله ونابلس والخليل، ستواجه بمزيد من معارك الإضراب عن الطعام التي يخوضها ويتقدمها القائد المجاهد خليل عواودة والأسير رائد ريان".

وطالب، أجهزة الأمن السلطة بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وخاصة في سجن أريحا في ظل حلول عيد الفطر السعيد، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي بحق أبناء شعبنا ومجاهدينا.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ المجاهد نظير نصار "أبو عبادة" (53 عامآ)، في 29-4-2022م، عقب مداهمة منزله في بلدة علار، وكان قد أمضى أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال، وتعرض للاعتقال والاستدعاء أكثر من مرة لدى أجهزة أمن السلطة.