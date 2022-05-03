أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في مصر بمختلف العيارات المتداولة، وبعد كثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، لتتنازل عن أعلى مستوياتها، رغم ارتفاع الأسعار عالميا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 24​​​​​​​

وسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية، نحو 1104 جنيهات (59.76 دولار) مقابل 1291.5 جنيه خلال تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، مسجلا 966.34 جنيه (52.29 دولار) مقابل 1130 جنيها خلال تعاملات الإثنين، وفق ما أورد موقع "أسعار الذهب اليوم".

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، إلى نحو 828.28 جنيه (44.82 دولار) مقابل 868.02 جنيه.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 644.21 جنيهًا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 552.18 جنيهًا، فيما بلغ جرام الذهب عيار 9 عند نحو 414.14 جنيهًا .

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي في الجلسة السابقة بدعم من تراجع طفيف للدولار رفع الطلب على المعدن النفيس المقوم بالدولار.