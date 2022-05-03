أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، وبمختلف العيارات المتداولة في السوق، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

تراجع الذهب في فلسطين

تراجعت أسعار الذهب في فلسطين، اليوم الثلاثاء 3 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

سعر جرام الذهب عيار 24

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في فلسطين، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 200.84 شيكل (59.88 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في فلسطين اليوم، إلى مستوى 175.74 شيكل (52.40 دولار).

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في فلسطين، إلى نحو 150.64 شيكل (44.91 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في فلسطين، هبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 117.16 شيكل (34.93 دولار).

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في فلسطين

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في فلسطين، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 6.246 ألف شيكل (1862 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في فلسطين (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.406 ألف شيكل (419.20 دولار).

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب بحوالي 2% بعدما سجلت أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، مع ارتفاع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2020.