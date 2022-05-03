برشلونة يعقد صفقة لضم لاعب فالنسيا سولير

كشفت وسائل إعلام أجنبية، مساء أمس الإثنين، أن برشلونة الإسباني اقترب من إبرام صفقة جديدة؛ لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "آس" :"إن الأمانة الفنية لفريق البارشا، اتفقت مع فالنسيا على ضم لاعب خط وسط الأخير، كارلوس سولير، مقابل 20 مليون يورو".

وأضافت الصحيفة :"أن هذه الصفقة تعني بيع اللاعب فرينكي دي يونغ، الذي يرغب رئيس برشلونة خوان لابورتا في التخلص منه، خلال الميركاتو الصيفي".

ويُشار إلى أن، برشلونة يتوقع الحصول على 70 مليون يورو من بيع الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي يريده إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن ينتهي عقد كارلوس سولير مع فريق فالنسيا في صيف 2023، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه على التجديد.

جدير ذكره أنه يُنتظر أن ينضم سولير لقائمة لاعبي وسط البلوجرانا، في الموسم المقبل، بجانب بوسكيتس، وبيدري، وجافي، ونيكو، وفرانك كيسي القادم من ميلان.