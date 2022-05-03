اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في برقة غرب نابلس

اندلعت مواجهات، صباح اليوم الثلاثاء، بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة برقة غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المنشرة بقرية برقة شمال غرب نابلس.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاه الشبان في المنطقة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ويُشار إلى أن بلدة برقة تشهد مواجهات مستمرة، منذ نهاية العام الماضي، بعد مقتل مستوطن قرب مستوطنة "حومش"، حيث يحاول المستوطنون منذ ذلك الوقت إعادة إنشاء هذه المستوطنة المخلاة.