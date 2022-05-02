هل يجوز صيام الستة البيض في عيد الفطر 2022- وقت صيام الأيام الستة من شوال، يبدأ المسلمون في كل مكان بالتساؤل عن إجازة صيام الستة البيض في عيد الفطر، من عدمها، كما إنهم يتساءلون عن موعد وأوقات صيام الأيام الستة من شهر شوال، إذ تعد صيام هذه الأيام الستة، من السنن التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما فيه من خير وأجر يناله المسلم إذا صام وأحسن صيام تلك الأيام.

هل يجوز صيام الستة البيض في عيد الفطر 2022

ويبدأ المسلمون بشكل عام بالتساؤل عبر محركات البحث المختلفة عن هل يجوز صيام الستة البيض في عيد الفطر 2022- وقت صيام الأيام الستة من شوال، فليس أي شخص يستطيع أن يفتي بأمور الدين، فمن أفتى بغير علم فقد كفر، فهذه المسائل تحتاج إلى علماء في الشريعة الإسلامية، لإصدار الأمر الصحيح فيما يتعلق بهذه المسائل الدينية، لهذا تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على متابعة علماء الأمة الإسلامية وأراءهم فيما يتعلق هل يجوز صيام الستة البيض في عيد الفطر 2022، ونشرها عبر موقع الوكالة، حتى يطلع عليها المسلمون جميعا، وتفيد من يسأل عن هذه المسألة الشرعية.

متى صيام الستة البيض من شوال

من المؤكد أنه لا يجوز صوم اليوم الأول من عيد الفطر السعيد، بل هو حرام، ويؤثم من يصوم هذا اليوم، لكن التساؤل عن متى صيام الستة البيض من شوال، من هنا نبحث عن إجابة من اللاتي تصدر عن أهل الفتوى والعلم والشريعة، حتى ننشرها لكل شخص يبحث عن هذا التساؤل، الذي يجول في عقول الملايين من الناس.

متى نصوم الأيام الستة البيض

وقال العلماء في الدين والشريعة الإسلامية، إنه من المستحسن صيام الستة البيض بعد يوم العيد الأول، وأن يصوم المسلم متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.

فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر". قال الإمام النووي في شرح مسلم: (قال أصحابنا والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستاً من شوال).