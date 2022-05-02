الشيخ عزام: فلنفرح بالعيد رغم ما نحن فيه من آلام ونشحن نفوسنا بالتسامح

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، اليوم الإثنين 2 مايو 2022، أن يوم عيد الفطر، هو جائزةُ الله لمن صام وقام من عباده طيلة شهر رمضان المبارك، داعياً لتعظيم الله فيه، وإظهار البهجة والفرح، رغم الآلام التي تعصف بنا.

جاء ذلك خلال خطبة العيد، في العراء، بجماهير شعبنا في بلدة القرارة، شمال شرق محافظة خان يونس.

وقال الشيخ عزام: "ليعلو صوت التكبير عالياً، فهذه طاعة عظيمة تعزز صلتنا وقربنا من الله"، مستشهداً بقوله تعالى:"ومن يُعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب".

وأضاف "فلنفرح بالعيد، رغم ما نحن فيه من آلام، ولنصل الأرحام في هذا اليوم، ونشحن نفوسنا بالتسامح والمحبة للمؤمنين".

وحثّ الشيخ عزام، جماهير شعبنا على زيارة بيوت الشهداء والأسرى في هذا اليوم المبارك، معتبراً هذا واجباً أخلاقياً ووطنياً.

ودعا لمواصلة أجواء التضامن والتكافل، التي كانت سائدةً طيلة شهر رمضان بين الناس على مدار العام، لما لذلك من أثر كبير في تحصين المجتمع واستقراره.

كما دعا الشيخ عزام، إلى ضرورة أن يتسلح المسلم بالأذكار، وتلاوة القرآن، والقيام، والتهجد، والمدوامة على الصلاة جماعة باستمرار، وألا يقتصر ذلك على شهر رمضان، لما لذلك من أجر وفير.

وتحدث عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن معركة بدر والدروس المستلهمة منها، مبيناً أن الأمة مطالبة بالاقتداء بروح بدر التي كان من أهمها حصر النصر بمصدر واحد ووحيد وهو المولى عز وجل، وأن الله يسخر ملائكته وكل نواميس الكون لإسناد عباده المجاهدين المتقين عندما يطلع على ما في قلوبهم فيرى الإخلاص والتجرد والصدق.

وتضرع الشيخ عزام، في نهاية خطبته، إلى العلي القدير بأن يُنعم على شعبنا وأمتنا بنصر عاجل غير آجل، وأن يُعجل فرجه للأسرى.