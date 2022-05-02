بالفيديو والصور عاصفة رملية شديدة تجتاح مدنًا عراقية

اجتاحت عاصفة رملية شديدة محافظات عراقية عدة خلال يوم أمس وصباح اليوم الاثنين 2 مايو 2022.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية العراقية، فإن العاصفة ناجمة عن منخفض جوي قادم من شمال افريقيا رافقتها كتل هوائية دافئة تسبب بارتفاع درجات الحرارة.

وأثرت العواصف الرملية بشكل كبير على مدى الرؤية، حتى هبط إلى أقل من 500 متر، فيما يتوقع أن يبدأ التحسن صباح يوم الاثنين.

ويتعرض العراق لمنخفض جوي عميق مصحوب برياح قوية، أدت إلى تشكل العواصف الرملية في مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة بغداد.

وقالت الأرصاد في تصريح صحفي صدر عنها: "العاصفة الرملية التي ضربت محافظات في العراق بدأت تنحسر تدريجيا مع ساعات مع بعد ظهر اليوم الاثنين".

وتعد العواصف الرملية أمراً متكرراً في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، لا سيما في فصل الربيع.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الرياح قال:

(اللهم إني أسألك خيرها ، وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به)#عاصفه #بغداد pic.twitter.com/y1vlYKQlED — الحياني_Aboudi🤍🍁 (@abboudi__94) May 1, 2022









