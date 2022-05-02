يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، إذ انخفضت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 في الجزائر، خلال التعاملات المسائية نحو 8763 دينارا (60.53 دولار).

سعر الذهب عيار 21 و18 في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 مايو، إذ سجل 7668 دينارا (52.97 دولار)، كما سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، 6572 دينارا (45.40 دولار)، وفقا لموقع "gold-price-today"..

سعر الذهب عيار 14 في الجزائر اليوم

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5112 دينارا (35.31 دولار).

سعر أوقية الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال التعاملات المسائية، 272.531 ألف دينار (1883 دولارا).

سعر جنيه الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 مايو

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 61.343 ألف دينار (423.75 دولار).