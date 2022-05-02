أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، إذ انخفضت أسعار الذهب اليوم في العراق، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 14 و18 و21و24

وبحسب موقع gold-price-today""، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 في العراق، نحو 88.640 ألف دينار (60.53 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، نحو 77.562 ألف دينار (52.97 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل نحو 66.481 ألف دينار (45.40 دولار)، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.707 ألف دينار (35.31 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات اليوم، تراجعًا إلى نحو 2.756مليون دينار 1883 دولارا أمريكيا.

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21)، نحو 620.495 ألف دينار (423.75 دولار).