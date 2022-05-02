بالصور وفد من قيادة الجهاد بغزة يقدم التهاني لعوائل الشهداء بمناسبة عيد الفطر السعيد

نظمت حركة الجهاد الإسلامي_اقليم غزة وسرايا القدس صباح اليوم الاثنين 2 مايو 2022 سلسلة زيارات لعدد من عوائل شهداء الحركة في مدينة غزة.

وتضمنت الزيارات عوائل الشهداء هاني ارحيم "أبو محمد" وأبو جهاد السمك وضياء الدحدوح ومحمود الخواجا "أبو عرفات" وحسن ومحمود البنا

وخلال كلمات منفصلة هنأ قادة الحركة عوائل الشهداء بمناسبة عيد الفطر.

وأشاد قادة الحركة بصفات ومناقب الشهداء، الذين رحلوا بعد رحلة جهادية مشرفة تاركين خلفهم إرثا جهادياُ كبيراً.

وجدد قادة الحركة والوفد الزائر العهد مع الله والشهداء بحفظ وصاياهم والسير على ذات الدرب حتى النصر أو الشهادة.

وخلال الزيارات توجهت عوائل الشهداء بالشكر لقيادة حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام الذين لم يتخلوا عن عوائل الشهداء في كافة الأوقات والمناسبات.































































