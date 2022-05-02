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سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

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سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 3875 ليرة للشراء، و3915 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات أمس الإثنين.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا

واستقر سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 3865 ليرة للشراء، و3900 ليرة للبيع، بحسب موقع "الليرة اليوم sp-today".

سعر الدولار في سوريا اليوم

كما استقر سعر صرف الدولار في دمشق عند سعر شراء يبلغ 3865، وسعر مبيع يبلغ 3900 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3885 و3960 ليرة.

كذلك استقر سعر صرف الدولار في مدينة حلب عند مستوى 3860 ليرة للشراء، و3895 ليرة للبيع. بمدى يومي بين 3880 و3955 ليرة.

وفي إدلب، فلم يتغير سعر صرف الدولار، واستقر عند سعر شراء يبلغ 3850، وسعر مبيع يبلغ 3890 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3890 و3915 ليرة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 3 مايو

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) مستوى 4191 ليرة للشراء، و4234 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 5035 ليرة للشراء، و5091 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي في سوريا

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 1029 ليرة للشراء، و1041 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الثلاثاء

وبقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، عند نحو 1050 ليرة للشراء، و1062 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند نحو 12657 ليرة للشراء، و12797 ليرة للبيع.