سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، حيث شهدت الأسعار تراجعاً مع استمرار غلق الأسواق العالمية للمعدن الأصفر.

وكان المعدن النفيس قد سجل عالميًا خسائر أسبوعية بلغت 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، خلال التعاملات الصباحية، نحو 1291.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر

ووفق موقع "أسعار الذهب اليوم"، فقد قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، مسجلا 1130 جنيها، و صعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، إلى نحو 868.02 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 674.27 جنيه (36.26 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 577.94 جنيه (31.08 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 433.46 جنيه (23.31 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعًا إلى نحو 35.948 ألف جنيه (1933 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21)، نحو 8.091 ألف جنيه (435.16 دولار).