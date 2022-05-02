أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022- أسعار الذهب في الأردن ثاني أيام عيد الفطر، يهتم المواطنون الأردنيون في البحث والاطلاع عبر شاشت البورصة المحلية والعالمية عن سعر جرام بعياراته وأصنافه المختلفة، فهم يودون أيضا معرفة أسعار الذهب في بلادهم بعملتهم المحلية والأجنبية، لاسيما الدولار الأمريكي، وهو أكثر العملات المتداولة عالميا، فموضوع معرفة سعر جرام الذهب في المملكة الأردنية يهم فئات عدة من المجتمع الأردني، ولاسيما التجر والمستثمرون والمدخرون بالمعدن الأصفر.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تؤدي إلى تذبذب في أسعار العملات والمعادن، لهذا يبحث الأردنيون كل ساعة تقريبا عن أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022- أسعار الذهب في الأردن ثاني أيام عيد الفطر، لأن الأحداث السياسية في العالم تنعكس بالسلب أو الإيجاب على أسعار المعادن بشكل عام، والذهب على وجه الخصوص، لهذا نتوجه نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى المواقع المختصة في العملات، ونرفق لكم أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، لتعم الفائدة بين الأردنيين، ويطلعون على أسعارها دون أن يتكبدوا عناء البحث.

أسعار الذهب في الأردن

تواصل الأزمة الروسية الأوكرانية، انعكس بالسلب على أسعار جميع السلع والمنتجات العالمية، وبالأخص أسعار الدقيق والعملات والذهب ونفط، لهذا يحرص الأردنيون لمواكبة آخر التحديثات لأسعار الذهب في عمان وجميع البلدات الأردنية، فهي تتغير باستمرار، ولا تبقى ثابتة لأكثر من يوم على أكثر تقدير.

سعر الذهب عيار 21 و24 في الأردن اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن عند 43.04 دينار (61.02 دولار)، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن نحو 37.66 دينار (53.39 دولار).

سعر أونصة الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

ووصل سعر أونصة الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 خلال التعاملات الصباحية داخل الأسواق المحلية 1338 دينارا (1898 دولارا).