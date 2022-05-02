الاحتلال يهدم سلاسل حجرية ويقتلع أشجار زيتون جنوب نابلس

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 2 مايو 2022، سلاسل حجرية واقتلعت أسلاك شائكة وأكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي قرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات، اقتحمت الجهة الجنوبية من القرية صبيحة يوم العيد، وهدمت سلاسل حجرية بمساحة 7 دونمات وبطول ألف متر واقتلعت أسلاك شائكة وأكثر من 100 شجرة زيتون تزيد أعمارها العشرين سنة.

وذكرت المصادر، أن سلطات الاحتلال علقت إخطارًا بهدم "عين دوما" جنوب القرية خلال 96 ساعة، مشيرة إلى أن خزّان المياه (الحاووز) الخاص بالعين تم تشييده في عهد الانتداب البريطاني، وعمل مجلس قروي دوما على ترميمه لتشكيله خطرًا على المواطنين وتسريبه للمياه، إلى جانب ترميم نبع المياه وإحاطته بأسلاك شائكة لحماية الأطفال من السقوط داخل النبع.

وبينت المصادر، أن مياه "عين دوما" تستخدم في سقاية المواشي، في ظل ما تعانيه القرية من شح في مصادر المياه.