موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2022، في هذه الأيام الأولى من كل شهر، يبدأ المواطنون في قطاع غزة بالبحث عن بالبحث موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار، لاسيما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة نحو 16 عاما متواصلا بفعل الحصار الإسرائيلي، الذي أحدث دمارا هائلا في الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال الحروب واستهداف المنشآت الصناعية والتجارية، وكذلك منع المواد الخام اللازمة للصناعة، وهو ما أجبر أصحاب المنشآت على تسريح مئات الآلاف من العمال، وضمهم إلى جيش البطالة.

رابط فحص المنحة القطرية شهر مايو 2022

ويتصدر البحث في هذه الأثناء عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2022، فالأسر الفقيرة المتعففة في قطاع غزة، تعول على صرف المنحة القطرية 100 دولار كثيراً، فهي بعد صرفها تقوم بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم المنزلية، ولاسيما إنهم متعطلون عن العمل منذ سنوات عدة، جراء الحصار الإسرائيلي، الذي شل عمل المنشآت الاقتصادية، وخلف جيوشا من البطالة في القطاع، وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تضع لكم رابط فحص المنحة القطرية شهر مايو 2022.

رابط الاستعلام عن صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو

وبدأت دولة قطر بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، بقيمة 100 دولار شهريا منذ منتصف عام 2018 الماضي، وكانت تصرف عبر آلية معينة عبر وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، إلا أن آلية توزيع المنحة تغيرت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر مايو الماضي 2021، وباتت الأمم المتحدة هي من تتولى آلية توزيعها على المواطنين، وتسلم قيمتها بعملة الشيكل.

رابط منحة قطر 100 دولار شهر مايو 2022

ومن المتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة بصرف المنحة القطرية للشهر الجاري في تاريخ 15- 17 مايو المقبل 2022، وتتم العملية عبر رسائل ترسلها الأمم المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن آلية توزيع المنحة القطرية بالتعاون مع اللجنة القطرية ووزارة التنمية، على أجهزة موبايل المستفيدين منها، تحدد لهم موعد الصرف وقيمة سعر صرفها.