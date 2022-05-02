الاحتلال يستهدف منازل المواطنين بقنابل الغاز في جنين

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين 2 مايو 2022، القنابل الغازية تجاه منازل المواطنين في قرية زبوبا قضاء جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين بقنابل الغاز، فيما لم توضح عن وقوع إصابات.

هذا، واندلعت ظهر اليوم الاثنين 2/5/2022، مواجهات عنيفة في بلدة قباطية بجنين بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ووضعت قناصة فوق أحد المنازل في بلدة قباطية، وأطلقت طائرة مسيرة للتصوير.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان في جنين ومخيمها وقوات الاحتلال التي أطلقت باتجاههم قنابل الغاز

فقد استهدفت قوات الاحتلال الشبان بقنابل الغاز خلال المواجهات المندلعة في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.