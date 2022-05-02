الاحتلال يعتقل فلسطينياً من الرملة بدعوى حوزته على ذخيرة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين 2 مايو 2022، فلسطينياً في مدينة الرملة بالداخل الفلسطيني المحتل، بدعوى حوزته على مسدس وذخيرة.

وقالت "شرطة" الاحتلال: إنها اعتقلت شاباً فلسطينياً (27 عامًا) في مدينة الرملة المحتلة، بزعم حوزته على مسدس وذخيرة، دون توضيح تفاصيل أخرى حول الحادثة.

وتشهد المدن الفلسطينية المحتلة، وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء ضحايا وجرحى واعتقال العشرات.