حكم صيام ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2022، مع حلول أول أيام عيد الفطر السعيد عام 2022- 1443 هـ، وانتهاء شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الجميع بالخير والعافية، يتساءل الملايين من الناس عن حكم صوم ثاني أيام عيد الفطر السعيد، وخاصة من عليهم قضاء، كانوا قد أفطروا أياما في شهر رمضان المبارك، أو من يريدون صيام الأيام الستة البيض من شهر شوال، فهم يتساءلون باستمرار عن حكم صيام ثاني أيام العيد، وسنجيب عن هذا التساؤل في آخر هذه المقالة، وفق ما ورد عن أهل العلم والشريعة الإسلامية.

حكم صوم ثاني يوم من عيد الفطر

ويبدأ المسلمون بالتساؤل من هذه الساعات عن جواز وحكم صيام ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2022، فالملايين تريد إجابة صحيحة عن هذا التساؤل، فهم يجتهدون في البحث عن الإجابة الصحيحة التي تصدر عن رجال الدين والشريعة، والمفتيين في شتى أنحاء العالم، إذ يمكن الاختلاف في وجهات النظر بين العلماء ورجال الشريعة الإسلامية، لهذا الناس في أمس الحاجة إلى إجابة تشفي صدورهم، لأنهم يبحثون من الآن عن حكم صوم ثاني يوم من عيد الفطر، لأنهم يريدون قضاء ما فاتهم من أيام رمضان، أو لصيام الستة البيض من شهر شوال، ونحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نجتهد كل الاجتهاد في نقل لكم الإجابة السلمية عن هذا التساؤل الذي يجول في خاطر ملايين المسلمين.

هل يجوز صوم ثاني أيام عيد الفطر

ويتساءل من أفطر أيام من شهر رمضان سواء لمرض أو لعذر شرعي، عن هل يجوز صوم ثاني أيام عيد الفطر، لكن من المؤكد أنه لا يجوز صوم اليوم الأول من عيد الفطر السعيد، بل هو حرام، ويؤثم من يصوم هذا اليوم، لكن التساؤل عن صيام ثاني يوم من عيد الفطر 2022، من هنا نبحث عن إجابة من اللاتي تصدر عن أهل الفتوى والعلم والشريعة، حتى ننشرها لكل شخص يبحث عن هذا التساؤل، الذي يجول في عقول الملايين من الناس.

هل يجوز صيام القضاء ثاني أيام العيد

روى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ.

فعلى هذا فيوم الفطر يوم واحد فقط، وهو الذي يحرم صومه، أما اليوم الثاني أو الثالث من شوال فلا يحرم صومهما، فيجوز صومهما عن قضاء رمضان أو تطوعاً.