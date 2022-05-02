اندلاع مواجهات عنيفة في قباطية بجنين

اندلعت ظهر اليوم الاثنين 2/5/2022، مواجهات عنيفة في بلدة قباطية بجنين بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ووضعت قناصة فوق أحد المنازل في بلدة قباطية، وأطلقت طائرة مسيرة للتصوير.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان في جنين ومخيمها وقوات الاحتلال التي أطلقت باتجاههم قنابل الغاز

فقد استهدفت قوات الاحتلال الشبان بقنابل الغاز خلال المواجهات المندلعة في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

ويحتفل الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية جمعاء اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، إلا أن الاحتلال ينتهك حرمة العيد باقتحام المدن والقرى واستهداف المواطنين واعتقالهم.