بالصور الجهاد تشارك عوائل شهداء جنين في إحياء عيد الفطر

شاركت حركة الجهاد الإسلامي عوائل شهداء جنين بالضفة المحتلة في زيارة قبور أبنائهم، اليوم الإثنين، في أول أيام عيد الفطر السعيد.

وكان عدد من شباب وكوادر حركة الجهاد في محافظة جنين، بالإضافة إلى أصدقاء الشهداء، وعدد من مقاتلي سرايا القدس، قد شاركوا عوائل الشهداء في زيارة قبور أبنائهم في أول عيد يمر عليهم بعد استشهادهم.

وقال عدد من عوائل الشهداء، إنهم افتقدوا أبناءهم من على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، وها هو اول عيد يمر عليهم بدونهم، حيث قدموا إلى المقابر لزيارة أبنائهم وقراءة الفاتحة على أرواحهم.

ويستذكر الفلسطينيون أبناءهم الشهداء وأرحامهم الموتى في كل عيد، بزيارة المقابر وتقديم المواساة لعائلات الشهداء التي فقدت أبناءها بسب إجرام الإحتلال وقتله المدنيين العزل.

يذكر أن محافظة جنين قد ودعت منذ انطلاق العام الحالي 2022، العدد الأكبر من الشهداء على مستوى فلسطين، حيث بلغ عدد الشهداء ١٧ شهيداً، من أصل 51 شهيداً ارتقوا خلال العام الحالي في الضفة الغربية والداخل المحتل.





















