بالصور الجهاد برام الله تستذكر الشهداء والأسرى في عيد الفطر

قدمت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، اليوم الإثنين 2/5/2022، التهنئة والمباركة من جماهير شعبنا الصابر، وعوائل الشهداء والأسرى والمحررين، ومجاهدي وكوادر الحركة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ودعت الحركة، أن تكون هذه المناسبة مدعاة للوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب المقاوم، وأن يعيده الله علينا وقد تحررت أرضنا وتطهرت مقدساتنا.

وقام نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في قرية بيت سيرا قضاء رام الله المحتلة، بالتهنئة من عوائل الشهداء والأسرى في القرية، داعين بالرحمة للشهداء، وأن العيد يتجسد بحرية الأسرى.

ووزع نشطاء الحركة صور الشهداء والأسرى من أهالي القرية، والاحتفاء بشهداء كتيبة جنين، مستذكرين عطاءهم وتضحياتهم على طريق الدفاع عن أرضنا، ومواصلة الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.









