هل ستنتهي الحرب في أوكرانيا في 9 مايو..؟

أعلن وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف، أنّ بلاده لا تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا في 9 أيّار/ مايو، نافيا صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن هذا الأمر.

وفي هذا التاريخ المذكور، تحتفل روسيا بيوم النّصر.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "ميدياست" الإيطاليّة، بُثّت الأحد، إنّ "عسكريّينا لن يضبطوا أفعالهم بشكل مصطنع مع أيّ تاريخ، بما في ذلك يوم النصر" في 9 أيّار/ مايو، ذكرى استسلام ألمانيا النازيّة عام 1945.

وأشار لافروف إلى أنّ "وتيرة العمليّة في أوكرانيا تعتمد، في المقام الأوّل، على ضرورة تقليل المخاطر المحتملة على السكّان المدنيّين والعسكريّين الروس".

وتحتفل روسيا عادةً بيوم النصر بإقامة عرض عسكري كبير في وسط موسكو، ويتخلّل الاحتفالَ خطاب للرئيس فلاديمير بوتين يشيد فيه بالدور الرائد لبلاده في هزيمة الفاشيّة في أوروبا.

لكنّ احتفالات هذا العام تُقام في ظلّ عمليّة عسكريّة لروسيا في أوكرانيا، برّرها بوتين بتشديده على ضرورة نزع سلاح أوكرانيا و"اجتثاث النازيّة" فيها.

وتابع لافروف: "سنحتفل رسميا في 9 أيّار/ مايو، كما نفعل دائما. فلنتذكّر أولئك الذين سقطوا من أجل تحرير روسيا وغيرها من جمهوريّات الاتّحاد السوفياتي السابق، من أجل تحرير أوروبا من آفّة النازيّة".

وتم إجلاء عشرات المدنيين الأحد، من مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا حيث كانوا عالقين بمجمع آزوفستال الصناعي مع جنود أوكرانيين لا يزالون يقاومون تحت القصف الروسي.

وأكدت الأمم المتحدة استمرار هذه العملية التي بدأت السبت وتُجرى بالتنسيق بين أوكرانيا وروسيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل فيديو مساء الأحد: "اليوم للمرة الأولى منذ بدء الحرب بدأ العمل بهذا الممر الإنساني الحيوي. للمرة الأولى، تشهد هذه الأراضي هدنة منذ يومين".

وأوضح أن أكثر من مئة مدني تم إجلاؤهم، بدءا بالنساء والأطفال"، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من هؤلاء ستصل صباح الاثنين إلى مدينة زابوريجيا غربي ماريوبول.

وأعرب زيلينسكي عن "أمله في أن تُتيح الظروف مواصلة عمليات الإجلاء من ماريوبول".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه "بفضل مبادرة اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أُنقِذَ من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، ثمانون مدنيًا بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين من جانب قوميين أوكرانيين، وتم إجلاؤهم نحو بلدة بيزيمينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية (الخاضعة لسيطرة الروس)، حيث حصلوا على مساكن وطعام ورعاية طبية لازمة".