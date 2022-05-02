تنويه للمواطنين بشأن السباحة في مياه البحر خلال أيام العيد

أصدرت بلدية غزة اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر، 2/5/2022، تنويهاً للمواطنين بشأن السباحة في مياه البحر خلال أيام العيد.

وأهابت بلدية غزة، بالمواطنين الكرام وأولياء الأمور بتوخي الحذر وعدم السماح لأبنائهم بالسباحة في البحر لوجود تيارات مائية قوية ولعدم وجود منقذين بسبب عدم بدء موسم الاصطياف.

وفيما يلي نص التنويه كما نشرته البلدية عبر صفحتها على "فيس بوك":

تنويه هام

بخصوص السباحة في البحر خلال أيام عيد الفطر السعيد

تهيب بلدية غزة بالمواطنين الكرام وأولياء الأمور بتوخي الحذر وعدم السماح لأبنائهم بالسباحة في البحر لوجود تيارات مائية قوية ولعدم وجود منقذين بسبب عدم بدء موسم الاصطياف.

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