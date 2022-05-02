طقس أول أيام عيد الفطر: خماسيني حار

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الاثنين 2/5/2022، أول أيام عيد الفطر المبارك، يكون خماسينياً حارا نسبياً الى حار وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو معتدلا فوق معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو خماسينيا حارا الى حار جدا وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة ، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة ، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى تنشط السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .