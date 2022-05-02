بالفيديو عائلة الأسير أبو حميد تقرر قضاء صبيحة العيد عند ضريح الشهيد ياسر عرفات

قررت عائلة الأسير ناصر أبو حميد قضاء صبيحة عيد الفطر السعيد اليوم الاثنين 2/5/2022، عند ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

وقال شقيقه ان العائلة قررت ذلك نظرًا لتردي الحالة الصحية لشقيقه الأسير ناصر أبو حميد ودخوله بحالة الخطر الشديد.

واضاف ان والدته قامت بتوجيه نداء عاجل للملك الاردني عبد الله الثاني للتدخل لإنقاذ حياته.

وكانت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت المعتقل المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد من عيادة "معتقل الرملة" إلى مستشفى "تل هشومير"، قبل بضعة أيام.

وقال النادي في بيان مقتضب، اليوم الخميس، إن تدهورا جديدا طرأ على حالته الصحية، حيث يواجه وضعا صحيا خطيرا.

وبدأت الحالة الصحية للمعتقل أبو حميد بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين إصابته بورم على الرئة، وتمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله حينها إلى معتقل "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.