السلطة تنتهك حرمة العيد في كفر نعمة برام الله

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة هجماتها المسعورة ضد أبناء شعبنا بالاعتقال أو الاعتداء، وآخرها فجر اليوم الأول من عيد الفطر السعيد، حيث اقتحمت عناصر أمن السلطة بلدة كفر نعمة قضاء رام الله، وقامت بإزالة صور الشهداء والرايات من مساجد البلدة وشوارعها، واعتقال عدد من الأخوة المجاهدين.

وقال أحمد نصر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن السلطة تستكمل مخطط الاحتلال لضرب المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي وتغييب عناصرها وقيادتها، واصفاً هذا العمل بالمدان والمرفوض وطنياً وأخلاقيآ.

وأضاف القيادي نصر في مقابلة خاصة، أنه منذ أيام قام الاحتلال باعتقال قيادات من حركة الجهاد بالضفة، والليلة تقوم السلطة باقتحام كفر نعمة وإزالة الرايات وصور الشهداء واعتقال الشبان.

واعتبر نصر، أن هذا التكامل الوظيفي بين السلطة والاحتلال يدل على عمق التنسيق الأمني، مطالباً السلطة الفلسطينية بالاعتذار عما حدث، والإفراج عن الشباب المعتقلين.

بدوره، قال الأسير المحرر ثائر حلاحلة، إن قيام أجهزة أمن السلطة باعتقال القائمين على تزيين المساجد والشوارع برايات الجهاد والمقاومة هو عمل جبان ومدان، مشيراً إلى أن هذه الرايات استشهد تحت لوائها الشهداء واعتقل وجرح الآلاف.

واعتبر المحرر حلاحلة، أن السلطة تتساوق مع العدو، وتتهاوى في سقوطها الوطني والأخلاقي، لافتاً إلى أن السلطة لا تحترم القيم الوطنية والدينية، وتتنهك قداسة عيد الفطر السعيد.