بالصور الجهاد الإسلامي تقيم صلاة العيد في العراء في قطاع غزة

أقامت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الإثنين 2/5/2022، صلاة عيد الفطر السعيد في العراء في مختلف المدن والمخيمات في قطاع غزة، إحياءً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتوافد آلاف المواطنين على الأماكن التي أقيمت خصيصاً لأداء صلاة عيد الفطر، رجالا، ونساء، وشبانا، وأطفالا.

وأكد خطباء صلاة العيد على صلة الأرحام وزيارة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، ونشر ثقافة الوحدة الوطنية ورص الصفوف، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أبناء شعبنا في مختلف المدن، لا سيما في القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك.

واستذكر المواطنون الشهداء والجرحى، الذين قضوا في العيد العام الماضي خلال العدوان الإسرائيلي مايو 2021، وقلوبهم تتضرع للعلي القدير أن يكون هذا العيد عيد فرح وبهجة وسرور بين الأهالي في كل المدن على امتداد الوطن.





























الجهاد الإسلامي تقيم صلاة العيد في العراء في قطاع غزة









