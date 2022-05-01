فيديو .. موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن .. توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن في الساحات العامة

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن ، وبدا أهالي محافظات الأردنية بعد أعلن المفتي العام الأردني ان يوم غد الاثنين 2 مايو 2022 هو أول أيام عيد الفطر وهو ما دفع جميع الأهالي في الدولة إلى الاهتمام الكبير في معرفة توقت صلاة العيد وهنا جاء دور فريق فلسطين اليوم بوضع تلك الإجابة الكاملة في هذه السطور ونطلب من حضراتكم الاستكمال حتى النهاية وقبل أن نبدأ نجيب أن نذكركم إلى المملكة سوف تشهد يوم غد توافد الالاف من المواطنين في الأماكن الترفيهية والعامة تعبيرا عن ابتهاجهم وفرحتهم العارمة بهده المناسبة وعن التفاصيل الكاملة .

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن

وسوف تقام صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن في تمام الساعة 6:45 صباحا حيث ستقام في كل الساحات العامة بجميع المحافظات وندعوكم إلى التعرف عليها في السطور التالية.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن

أولا: موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن ، طارق احمد محمد عمرو عمان الأول .

ثانيًا: موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن ، ميدان حديقة عدن، وفي ساحة الجامع الكبير في البيضاء، وفي ساحة مدرسة أم حبيبة ، وفي الساحة بجوار مسجد مصبح المساعيد .

ثالثا: موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن ، الساحة المجاورة لجامع الحيط وفي مصلى الشهيد فوزي الحدبان وف ساحة مدارس المجدين العالمية وفي الساحة بجوار مسجد العباس شريدة وفي مسجد مهدي خلف والساحة المجاورة

رابعا: موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن ، وفي ساحة مدرسة أكاديمية الأنجال وفي الساحة المجاورة لجامع المجاهد وفي مصلى مدرسة الخضر وفي الساحة المقابلة لمسجد ابو حمرة وفي الساحة المجاورة لكلية مسجد الدعوة وفي ساحة مدرسة أم سلمة وفي ملعب ابو جسار

خامسًا: موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن ، وفي ساحة مدرسة توليف، وساحة روضة ومدرسة درة الإسلام، وباحة جامع أحمد الهندي، ومصلى دوار عكارما، وفي ساحة جامع سعد بن الربيع/ وفي ساحة مدرسة أم سلمة

سادسا: موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن ، سيف الدين محمد ابراهيم العبادي، وفي ساحة قاعة الأوركيد، وفي يوسف عزت يوسف جرادات وفي باحة مدرسة طلحة بن عبيد الله وفي ملعب حمزة بن عبد المطلب الأول

سابعًا: موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن ، مصلى الساحة المقابلة للترخيص وفي مصلى إشارة المصانع وفي الساحة المقابلة لمسجد عمر الهملان وفي جعفر موسى وفي استاد أكاديمية البحث الخاصة

ثامنا: موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن ، وفي الساحة المقابلة لمسجد البر وفي ساحة مدرسة اليوبيل وفي المصلى المقابل لجامع علي بن أبي طالب وفي الساحة بجوار مسجد عبد الله بن عمر وفي الساحة بجوار مسجد عبدالله خلف وفي الساحة المقابلة لمسجد الراشدين

تاسعا: موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن ، وفي ساحة مجاورة لتنمية المجتمع المحلي وفي الساحة المجاورة لنادي كوكا كولا وفي الساحة المقابلة للحديقة السكنية وفي مصلى مدرسة الانسي

عاشرا: موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأردن ، وفي الساحة المجاورة لمسجد الحج وفي ساحة أكاديمية علماء المستقبل وفي ساحة مدارس الكفاءة العالمية وفي مدارس النصر الحديثة .

موعد عيد الفطر 2022 في الأردن

رسائل تهنئة بعيد الفطر 2022 مكتوبة

توجد الكثير من رسائل التهنئة بالعيد المتنوعة والمختلفة، ولكن من خلال النقاط التالية سنتناول بعضًا منها: كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.

أولا: أفضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

ثانيًا: أفضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.

ثالثًا: افضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

رابعًا: افضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، إذا سبقتني بالمعايدة فهذا لاهتمامك وكرمك، وإن سبقتك فهذا لحقك وقدرك، لك المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.

خامسًا: افضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول.

سادسًا: افضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، انت وأسرتك الكريمة.

سابعًا: افضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.

ثامنًا: افضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.

تاسعًا: افضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة.

عاشرًا: افضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، الأمنيات تسبق التهاني، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

الحادي عشر: افضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، عيدكم مبارك، رغم البعد وعدم الشوفات، ووجود كورونا في كل الزيارات.

الثاني عشر: افضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، لكن حبيت اقولك كل عام وانت سالم قبل كل الناس.

الثالث عشر: افضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 مكتوبة ورسمية ، أدام الله عليك الأعياد دهورًا، وألبسك من تقواه نوراً، عيدك مبارك.

رسائل معايدة تهنئة عيد الفطر 2022 رسمية

ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بأرق الكلام عيدك مبارك وسعيد. بحروف القرآن وأسماء الرحمن وكعبة الإسلام أهنئك بعيد الفطر يا أغلى الناس. العيد ثلاثة أيام وإلا أقولك خمسة أيام بس بوجودك صارت أيامي كلها أعياد. كل عام وأنت بخير يا عزيز يا غالي يا وجه الخير يا أغلى البشر. جعل الله سبحانه وتعالى فجر عيدك نوراً وظهره سروراً وعصره استبشاراً ومغربه غفراناً، وجعل لك دعوة مستجابة لا ترد ووهبك رزقاً لا يعد ويفتح لك في الجنة باباً لا يسد. قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير، كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت عيدي. بأنوار رسول الله أمسيك وبعيد الفطر أهنئك وأدعى الله من الكوثر يسقيني ويسقيك إن شاء الله. سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود. أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاوتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس. اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده. كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دايمًا ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.

وبهذا نكون قد تعرفنا على مجموعة كبيرة ومتنوعة من رسائل عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، كما يمكنك أيضًا أن تقوم بالاطلاع على سنن عيد الفطر المبارك قبل صلاة العيد وبعدها. وفي نهاية المقالة حول موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الاردن نقدم لكم التهاني ونقول لكم كل عام وانت بألف خير وعيد سعيد مبارك .