الهيئة الوطنية في الداخل المحتل تهنئ شعبنا بحلول عيد الفطر السعيد

تقدمت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، اليوم الأحد، لجماهير الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده بالتهنئة القلبية الحارة بحلول عيد الفطر السعيد.

وتمنت الهيئة، في بيان لها، أن يأتي العيد القادم وقد تحققت أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.

وأكدت، أهمية وحدة الشعب الفلسطيني وتكامل ساحاته في مواجهة الاحتلال والاستيطان والتميز العنصري وانهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وشددت الهيئة، على أن شعبنا سيستمر في صموده وكفاحه العادل من أجل حماية المقدسات وافشال المخططات الصهيونية بحقه وصولاً إلى تحقيق حقوقه الثابتة والمشروعة على طريق التحرير والعودة.

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