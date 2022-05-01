آلاف الألمان يطالبون بلادهم بعد ‘رسال الأسلحة إلى أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الألمان الذي وقعوا عريضة تطالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، بعدم نقل الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا.

وأشار الاعلام الروسي، إلى أن عدد الالمان الذي طالبوا بعدم نقل الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا حتى اليوم الأحد 106.646 شخصا.

يشار إلى أن نحو 30 من رجال الثقافة والفن الألمان، وبينهم صحافيون وموسيقيون وممثلون، والكاتب المشهور مارتين فالزر، الجمعة الماضية، رسالة مكشوفة إلى شولتس يدعونه فيها إلى عدم إرسال الأسلحة الثقيلة إلى كييف، لمحاربة القوات الروسية.

وكانت برلين قد أعلنت في وقت سابق، استعدادها لإرسال الاطنان من الأسلحة بملايين الدولارات إلى الجيش الاوكراني الذي يواجه معركة شرسة مع الروس منذ أكثر من شهرين.