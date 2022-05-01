74% نسبة بطالة الشباب في قطاع غزة

أكدت وزارة العمل، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة البطالة وأعداد المتعطلين عن العمل في صفوف العمال والخريجين والمهنيين والحرفيين بقطاع غزة، بنسبة بطالة 47% في محافظات القطاع، و74% في صفوف الشباب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بمناسبة يوم العمال العالمي، أن مجموع المتعطلين عن العمل بغزة بلغ 317.000 باحث عن عمل، منهم 143.000 من العمال المتعطلين المسجلين على النظام.

وأشارت إلى أن العمال بغزة يعيشون ظروفا صعبة، لما يواجهونه من تشديد الحصار، وإغلاق المعابر، ومنع الحركة والتضييق عليهم خاصةً المزارعين والصيادين، مشيرةً لأثر ذلك على عمل المؤسسات العمالية، وإعاقة عجلة التنمية.

وأكدت متابعتها مع الجهات الحكومية تطوير البيئة القانونية، وتحديث تشريعات العمل؛ لضمان حصول كل عامل فلسطيني على حقوقه العمالية ومكافآت نهاية الخدمة، وتعزيز آليات الرقابة على تطبيق القانون.