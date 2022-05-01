القيادي عليان للأسرى: أنتم شعلة الجهاد والمقاومة التي لا ولن تنطفئ

وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. جميل عليان، اليوم الأحد، رسالة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022.

وقال القيادي عليان في الرسالة التي وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" نتقدم لكم بمناسبة عيد الفطر بالتهنئة والتبريكات وتقبل الله منكم طاعاتكم وصالح أعمالكم وجهادكم المتواصل .. تقبل الله منكم عزيمتكم وإرادتكم وصبركم، ونسال الله أن يجمعنا بكم قريبًا وقد أظلتنا رايات الفرج والحرية والانتصار".

وأضاف " نعم قادتنا وسادتنا لقد جعلتم من هذا العيد ساحة لفرح شعبكم وأمتكم وأنتم تلوحون بشارات النصر من جلبوع وكل معتقلات العدو وتمنحون الأمة روحًا جديدة وأملا كبيرًا مباركًا".

وفيما يلي نص الرسالة كاملاً:

رسالة الدكتور جميل عليان للأسرى بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبطالنا الأسرى في سجون العدو الصهيوني .. أسرانا شعلة الجهاد والمقاومة التي لا ولن تنطفئ

نتقدم لكم بمناسبة عيد الفطر بالتهنئة والتبريكات وتقبل الله منكم طاعاتكم وصالح أعمالكم وجهادكم المتواصل .. تقبل الله منكم عزيمتكم وإرادتكم وصبركم، ونسال الله أن يجمعنا بكم قريبًا وقد أظلتنا رايات الفرج والحرية والانتصار.

نعم قادتنا وسادتنا لقد جعلتم من هذا العيد ساحة لفرح شعبكم وأمتكم وأنتم تلوحون بشارات النصر من جلبوع وكل معتقلات العدو وتمنحون الأمة روحًا جديدة وأملا كبيرًا مباركًا.

لقد هزمتم عدونا وكانت بصماتكم واضحة جدًا في هذه الروح الصاعدة التي تسري في شعبنا وأمتنا هذه الأيام، فكانت أصوات أقدامكم مسموعة للجميع في الأقصى والقدس .. في كل شوارع ومخيمات الضفة .. في جنين ومخيمها .. في النقب والمثلث والجليل وديزنغوف.

وفي مناسبة العيد هذه نجدد لكم العهد والبيعة من جديد أن نبذل كل ما نستطيع وأن نرهن كل ثوانينا ومقدراتنا وأدواتنا من أجل تحريركم فأنتم قلب مشروعنا الوطني ولن ننتصر بدونكم وأنتم تتقدمون الصفوف لتتبروا هذا الباطل وتزيلوا هذا الغبار عن سماء فلسطين.

نقبل أيديكم وجباهكم فردًا فردًا وسنبقى مدينون لكم حتى نلتقي في ظل وردة.

أخوكم: د جميل عليان

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي

والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس

30 رمضان 1443ه، 1 مايو (أيار) 2022م