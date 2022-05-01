ثغرات خطيرة في متصفح جوجل.. فما هي؟

حذرت شركة جوجل، اليوم الأحد، مستخدمي متصفحها "جوجل كروم"، موضحةً أنه يوجد به 30 ثغرة خطيرة، تضر بأجهزة مستخدمي نظامي "ويندوز" و"ماك".

وأوضحت جوجل، أنها أصدرت تحديثًا أمنيًّا طارئًا لأكثر من 3.2 مليارات مستخدم لمتصفحها حول العالم.

وطالبت، جميع المستخدمين في العالم بضرورة تثبيت التحديث الجديد حفاظًا على أجهزتهم وحساباتهم من خطر التعرض للاختراق.

وشدد الشركة، على أن التحديث الجديد "101.0.4951.41" يعالج عددًا من الثغرات شديدة الخطورة، التي عملت في الفترة الأخيرة على استهداف المستخدمين، واختراق بياناتهم الشخصية.

جدير ذكره أنه، في وقت سابق، أكدت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية، أهمية هذه التحديثات الأمنية، مشيرةً إلى أنها تشجع المستخدمين والمسؤولين على مراجعة ملاحظات إصدار "جوجل كروم"، وتطبيق التصحيحات اللازمة.