مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير في جنين

لقي مواطن (51 عاما) من مخيم جنين، اليوم الأحد، مصرعه إثر حادث سير وقع قرب مفرق الجامعة العربية الأميركية، جنوب جنين .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات :" إن إشارة وردت لغرفة العمليات حول وقوع حادث سير قرب مفرق الجامعة العربية الامريكية، وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث والإسعاف إلى المكان وتبين أن الحادث وقع بين مركبتين ونتج عنه وفاة مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثمان والإصابة إلى مستشفى الرازي".

وأضاف "تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على المتسبب بالحادث وجاري استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول ".