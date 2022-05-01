برلين: رفع العقوبات عن روسيا ممكن فقط بعد سحب قواتها من أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن رفع العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو ممكن فقط بعد سحب القوات الروسية من أوكرانيا.

وأضافت وزيرة الخارجية في تصريح لصحيفة "بيلد" (Bild am Sonntag) أن "الهدنة يمكن أن تكون الخطوة الأولى فقط. من الواضح لنا أن العقوبات لن ترفع إلا إذا سحبت روسيا قواتها".

وأوضحت أن "السلام بشروط تمليها روسيا لن يجلب الأمن المنشود، سواء لأوكرانيا أو لنا في أوروبا. في أسوأ الأحوال، سيصبح هذا دعوة للحرب القادمة، حتى أقرب إلى حدودنا".

وقالت بيربوك: "فقط إذا رأى الجميع في أوروبا مرة أخرى أنه في النهاية لا يمكن لأي بلد أن ينتصر في حرب، وأنه سيكون هناك خاسرون فقط، سيحل السلام الحقيقي".

ووفقا لوزيرة الخارجية الألمانية فإن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه بعد الآن بناء علاقات مع روسيا على النحو الذي كانت عليه قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

كما أشارت إلى أن أوروبا "لن تتمكن مرة أخرى من الاعتماد على تأكيدات موسكو".