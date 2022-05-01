سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 1 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخباري أسعار الدولار واليورو في الجزائر، حيث يهم شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 1 مايو 2022

استقرار أسعار العملات الأجنبية في الجزائر

استقر سعر اليورو والدولار في الجزائر، صباح اليوم الأحد 1 مايو/ أيار 2022، لدى البنك المركزي وفي السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر اليورو اليوم في الجزائر

وبقي سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 152.40 دينار للشراء، و152.47 دينار للبيع، حسب البنك المركزي الجزائري.

كما بقي سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 189.79 دينار للشراء، و191.90 دينار للبيع، وفقا لموقع اكستشينجريتس 247.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في الجزائر

واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 144.55 دينار للشراء، و144.56 دينار للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الجنية الإسترليني في الجزائر

واستقر سعر الجنية الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 181.57 دينار للشراء، و181.66 دينار للبيع.

كما بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 226.32 دينار للشراء، و228.84 دينار للبيع.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.53 دينار للشراء، و38.54 دينار للبيع، وهو سعر أمس نفسه.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.99 دينار للشراء، و48.53 دينار للبيع.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الدرهم الإماراتي

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 39.34 دينار للشراء، و39.36 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.1 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر عند مستوى 471 دينارا للشراء، و471.97 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 586.96 دينار للشراء، و593.48 دينار للبيع.