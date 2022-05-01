تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العديد من العملات الرقيمة في مختلف الأسواق العالمية، حيث تهم الكثير من المتابعين في الوطن العربي وحول العالم بعد تزايد انتشارها مؤخراً، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية اليوم

انخفضت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة، اليوم الأحد 1 مايو/ أيار 2022، في حين هوت "المشفرة الأشهر" بيتكوين إلى ما دون 38 ألف دولار.

تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية

انخفاض العملات الرقمية

وهوت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم إلى 1.71 تريليون دولار بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 90 مليار دولار.

وسجلت معظم العملات المشفرة أداء أقل من بيتكوين اليوم مما يشير إلى انخفاض الرغبة في المخاطرة بين المتداولين.

تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية

سعر بينانس اليوم

وعلى سبيل المثال، انخفض سعر بينانس كوين 4.15% وكاردانو بأكثر من 5% وبولكادوت التي هوت بأكثر من 8%.

وعادةً ما يقلل المستثمرون من تعرضهم لأصول المضاربة مثل الأسهم والعملات المشفرة في أوقات عدم اليقين - وتنخفض عوائد السندات عندما ترتفع الأسعار، وفي المقابل، يتفوق أداء الذهب والسلع الأخرى عادة عندما يرتفع التضخم.

تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية

سعر بيتكوين اليوم

هوى سعر بيتكوين Bitcoin BTC (العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم)، اليوم بنسبة 1.87|% ليصل إلى 37,967.44 دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية

أسعار العملات الرقمية اليوم

وجاءت أسعار العملات الرقمية كما يلي:

تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.80% من قيمته مسجلًا 2,776.53 دولار.

ونزل سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 4.15% إلى 382.80 دولار.

تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية

وانخفض سعر عملة الريبل XRP بنسبة 5.71% إلى 0.590613 دولار.

وخسر سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 5.65% لتسجل 0.768886 دولار.

تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية

وهبط سعر بولكادوت Polkadot ما قيمته 8.57% ليصل إلى 14.92 دولار.

وهوى دوجكوين DOGE/USD نحو 3.31% ليصل إلى مستويات 0.131371 دولار.

تراجع كبير في أسعار العملات الرقمية

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.