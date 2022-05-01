أفضل أدعية قدوم عيد الفطر 2022 مكتوب، سويعات قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك 1443 هـ- 2022، وحلول عيد الفطر السعيد، إذ يحضر ويتهيأ جميع المسلمين في كل بقاع الأرض لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك، فهي تعتبر من أهم المناسبات التي تهم المسلمين في العالم، فهي مناسبة عظيمة، تأتي بعد صيام شهر رمضان المبارك، والذي فيه يجتهد المسلمون في العبادات والأدعية والصلوات والأعمال الصالحة، من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونيل الأجر والثواب، طمعا في الفوز بمقعد في الجنة.

أدعية قدوم عيد الفطر 2022

ويرتبط قدوم عيد الفطر السعيد بأن يستقبله المسلمون بـ أفضل أدعية قدوم عيد الفطر 2022 مكتوب، ومع انتهاء أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام، بالتزامن مع آذان المغرب، فيستعد المسلمون لاستقبال أول أيام العيد، في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف هذه الليلة، ولهذا يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر وارفاق أدعية استقبال وقدوم عيد الفطر المبارك لعام 2022-1443 هجري.

دعاء عيد الفطر 2022

ومن العادات الشهيرة والأصيلة والرائعة في عيد الفطر السعيد، تبادل الزيارات والتهاني، وصلة الأرحام، وكذلك تبادل العيديات بين الجميع، وخاصة الأطفال والفتيات، كما تشتمل تحضيرات العيد على بعض الأمور الأخرى والتي منها إعداد حلويات العيد المميزة وخاصة كعك ومعمول العيد، والتي تعد من أشهر الحلويات في فلسطين، هذا فضلا عن توزيع الهدايا والحلوى والألعاب على الأطفال وما غير ذلك من العادات والمظاهر الاحتفالية الأخرى المقترنة بالعيد.

أدعية العيد مكتوبة 1443هـ -2022

اللهم بشر أحبتي إخوتي وأعز أصدقائي بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرهم بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى وعيدكم مبارك سعيد.

أَللّهُمَّ إِلَيْكَ تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتِي، وَبِكَ أَنْزَلْتُ اليَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي وَمَسْكَنَتِي، وَإِنِّي بِمَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ أَوْثَقُ مِنِّي بِعَمَلِي، وَلَمَغْفِرَتُكَ وَرَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَتَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَة هِي لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا، وَتَيْسِيرِ ذلِكَ عَلَيْكَ، وَبِفَقْرِي إِلَيْكَ وَغِنَاكَ عَنِّي، فَإِنِّي لَمْ اُصِبْ خَيْراً قَطُّ إِلاَّ مِنْكَ، وَلَمْ يَصْرِفْ عَنِّي سُوءاً قَطُّ أَحَدٌ غَيْرُكَ، وَلاَ أَرْجُو لأمر آخِرَتِي وَدُنْيَايَ سِوَاكَ.

ادعية عيد الفطر بالتشكيل أَللّهُمَّ هذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ، وَالمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ، يَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَالطَّالِبُ وَالرَّاغِبُ، وَالرَّاهِبُ وَأَنْتَ النَّاظِرُ فِي حَوَائِجِهِمْ، فَأَسْأَ لُكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَهَوَانِ مَا سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَسْأَ لُكَ اللّهُمَّ رَبَّنَا بِأَنَّ لَكَ المُلْكَ وَالحَمْدَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ.