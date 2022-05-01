لليوم الـ 60 توالياً.. الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري

يواصل الأسير "خليل عواودة" (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة المحتلة، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 60 على التوالي؛ رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح سابق، إن سلطات الاحتلال، نقلت الأسير عواودة من عيادة سجن الرملة إلى إحدى المستشفيات، بعد تدهور صحي خطير طرأ عليه.

ويعاني الأسير عواودة من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.

وفي السياق، فإن الأسير رائد ريان (27 عامًا) من قرية بيت دقو شمال القدس المحتلة، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 25 على التوالي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري في السجون.

والأسير "ريان" محتجز حاليًا في سجن "عوفر"، ومعتقلٌ بتاريخ 3/11/2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.