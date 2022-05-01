بالصور توزيع حلويات العيد على مراكز تحفيظ القرآن هدية من الأمين العام للجهاد 

وزعت اللجنة الدعوية العامة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، حلويات العيد على جميع طلاب وطالبات مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لجمعية اقرأ الخيرية في قطاع غزة، والبالغ عددهم 8000 طالب وطالبة موزعين على 320 مركز تحفيظ للذكور والإناث كهدية مقدمة من القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.

ومن جانبه، تقدم الشيخ وليد حلس مسؤول اللجنة الدعوية بالشكر الجزيل للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد النخالة ولقيادة حركة الجهاد الإسلامي.

وأكد حلس، أن الأمين العام كان ولا يزال سنداً لحفظة كتاب الله ويرعى باستمرار مراكز تحفيظ القرآن وأهل العلم.

وقال :"القائد أبو طارق راعي مسيرة الجهاد والمقاومة وصاحب النخوة السريعة والهمة العالية في رعايته واحتضانه الدائمين لأهل القرآن الكريم وحفظة كتاب الله تعالى".









