بينت معقبا على مطالبة السنوار لمنصور عباس: لن نسمح لك بالإطاحة بحكومتنا

عقب رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينت، اليوم الأحد 1 مايو 2022، على مطالبة رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، لزعيم القائمة العربية الموحدة في "الكنيست"، منصور عباس بحل الائتلاف الحكومي.

وقال بينت: "سمعت أمس أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يطالب منصور عباس بحل الحكومة، يبدو لي أنه من الواضح تمامًا في هذه المرحلة أن حماس لا تحب هذه الحكومة، ربما افتقدوا حقائب الدولارات، يجب ألا نسمح للسنوار بالانتصار والإطاحة بحكومتنا"، على حد تعبيره.

وخلال اجتماع مع الصحفيين والنخب في غزة، دعاء رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، القائمة العربية الموحدة لأخذ قرار اليوم بالانسحاب من الحكومة "الإسرائيلية"، قائلا: "تشكيلكم شبكة أمان لحكومة تنتهك الأقصى جريمة لا يمكن أن نغفرها لكم".