372 ألف عاطل.. عمال فلسطين لا يحتفلون بيومهم العالمي!

الأول من مايو/ آيار يوم العمال العالمي "يوم غير مُحبب" للذين يعيشون أوضاعا معيشية كارثية، بفعل الحصار "الإسرائيلي" المفروض عليهم منذ ما يقارب من 16 عاماً متواصلاً، الذي أدى إلى تعطل عدد كبير من العمال، وارتفاع نسبة البطالة والفقر بشكل كبير.

الأول من مايو/ آيار من كل عام، يُصادف يوم العمال العالمي، إذ يُعد يومًا سنوياً، ويعطل فيه كل العمال في جميع المجالات والميادين، إلا عمال فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، فهم يجلسون في بيوتهم دون عمل، منذ نحو 16 عامًا متتاليًا، جراء الحصار "الإسرائيلي" ومنع المواد الخام اللازمة للصناعة، من دخول القطاع، بذرائع واهية تهدف إلى تشديد الخناق على أهالي غزة.

الحصار "الإسرائيلي" الظالم على قطاع غزة، أدى إلى إغلاق مئات المنشآت الصناعية، وتدمير الاقتصاد، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، الذين انضموا إلى جيش البطالة، وأدى إلى ارتفاع نسبتها، لتصبح الأعلى عالمياً.

وفي تقرير لجهاز الإحصاء الفلسطيني، كشف عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 372 ألف في العام 2021 مقارنة بـ 335 ألف في العام 2020، ومع ذلك حافظ معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام 2021 على نفس المستوى (26%)، نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته وبلغت حوالي 43% مقارنة بحوالي 41% لعام 2020. وعلى مستوى المنطقة فقد حافظ معدل البطالة على نفس المعدل لكل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إذ بلغ حوالي 16% و47% على التوالي.

وأوضح الجهاز أن إجمالي نقص الاستخدام للعمالة انخفض من حوالي 36% عام 2020 إلى حوالي 34% (524 ألف شخص) عام 2021، ويتضمن هذا العدد حوالي 73 ألفاً من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 26 ألف من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

وسجلت محافظة بيت لحم أعلى معدل للبطالة لعام 2021 إذ بلغ حوالي 25%، تلتها محافظتي جنين والخليل بحوالي 19% لكل منها، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة القدس فبلغ حوالي 4%. أما في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 53%، تلتها محافظة خانيونس بحوالي 51%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة.

وأشار الجهاز المركزي إلى أن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,034 ألف عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة الغربية و259 ألف في قطاع غزة و145 ألف عامل في "إسرائيل" والمستعمرات، منهم حوالي 747 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (402 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و209 آلاف مستخدم يعمل في قطاع غزة و116 ألف مستخدم يعمل في "إسرائيل" و20 ألفاً يعملون في المستعمرات "الإسرائيلية".

وأشار تقرير الإحصاء، إلى أن معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص عام 2021، نحو 97 شيكلا في فلسطين؛ بواقع 42 شيكلا في قطاع غزة و119 شيكلا في الضفة المحتلة (لا يشمل العاملين في "إسرائيل" والمستوطنات).