ردود فعل "إسرائيلية" ساخطة على خطاب السنوار.. فكيف جاءت؟

صدرت العديد من الردود من سياسيين واعلاميين "إسرائيليين"، اليوم الأحد، على خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وأجمعت كافة ردود الفعل "الإسرائيلية"، على سخطها واستيائها مما وصفوه بـ"تحدى السنوار لدولة إسرائيل"، معتبرين أنه بدأ يشكل خطراً حقيقياً على "إسرائيل".

واعتبر المراسل والمحلل "الإسرائيلي" يوني بن مناحيم، أن يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، كشف الضعف الأمني ​​ والسياسي لحكومة "بينيت- لابيد- غانتس ".

وقال بن مناحيم :"السنوار يسمح لنفسه بتهديد "إسرائيل" بشكل صارخ بدافع من الشعور بالقوة الكبيرة".

من جهتها علقت محللة الشؤون "الإسرائيلية" والمختصة في الشأن الفلسطيني دانا بن شمعون قائلةً :" السنوار يقول.. المعركة لن تنتهي في نهاية رمضان إذا استمر العدوان "الإسرائيلي" في الأقصى، ولا يوجد وضوح أكثر من هذا، وهذه المرة تهديد السنوار صريح وواضح دون تلميحات".

ورأى أمير بوخبوط مراسل موقع والا العبري، قائلاً، :"أن يحيى السنوار يتحدث، ويذكّر الجميع أن الهدوء مؤقت، حماس منشغلة بما أسماه بـ" بتكديس القوة والسلاح والتدريبات"، وعندما تشعر أن الوقت مناسب فإنها ستشن هجوماً "..

وبدوره كشف موقع "أبو علي اكسبرس المقرب من جهاز "الشاباك"، أن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل "إسرائيل ".