بالفيديو شاهد تكبيرات عيد الفطر 1443هـ بجودة عالية

شاهد تكبيرات عيد الفطر 1443هـ بجودة عالية، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تكبيرات عيد الفطر المبارك بالصوت والصورة وبجودة واضحة، حيث يبحث المسلمون في الأعياد عن تكبيرات العيد عبر محركات البحث العالمية واليوتيوب، لتحميلها على هواتفهم وتشغيلها في منازلهم ليدخلوا الفرحة في قلوبهم وقلوب أطفالهم.

شاهد تكبيرات عيد الفطر 1443هـ بجودة عالية

ويحرص موقع وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" على نقدم تحميل تكبيرات عيد الفطر السعيد 2022 بجودة عالية على اليوتيوب، حيث يتضمن هذا المقال أروع الأصوات الشذية لتكبيرات عيد الفطر من داخل الحرم المكي بالسعودية.

شاهد تكبيرات عيد الفطر 1443هـ بجودة عالية

مشروعية تكبيرات العيد

وتوضح الشريعة الإسلامية أن تكبيرات العيد (عيد الفطر، وعيد الأضحى) المباركين، سنة مؤكدة عن النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، ويبحث المسلمون في أواخر شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر السعيد عن تحميل تكبيرات العيد على اليوتيوب.

شاهد تكبيرات عيد الفطر 1443هـ بجودة عالية

المشاهدة على اليوتيوب

شاهد تكبيرات عيد الفطر 1443هـ بجودة عالية

مضمون وكلمات تكبيرات عيد الفطر

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً".