بنزيما: مازال لدينا أهداف أخرى بعد الليغا

أبدى نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، سعادته بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في مسيرته.

ويُشار إلى أنه حصد الفريق الملكي لقب الليغا بعد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ34 من الدوري.

وقال بنزيما عبر حسابه على فيسبوك :"ما زال لدينا أهداف أخرى، في إشارة منه إلى لقب دوري أبطال أوروبا الذي يطمح بوصول فريقه إليه.

وأضاف بزيما :"بطولة جديدة للنادي الأفضل في العالم، مهنئأً فريقه بهذا العمل الجاد طوال الموسم، وللجمهور على دعمهم له".

ومن المتوقع أن يلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في ملعب سانتياغو برنابيو.

جدير ذكره أنه انتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت في ملعب الاتحاد، يوم الثلاثاء الماضي، بفوز السيتي بنتيجة 4-3.