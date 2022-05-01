راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال أيام العيد

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الأحد 1 مايو 2022، عن تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال أيام عيد الفطر المبارك 2022.

وتوقع العلامي لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن ترتفع درجات الحرارة غدا الإثنين أول أيام عيد الفطر 1443 هـ، بشكل ملموس، مشيرا إلى أنها ستكون أعلى من معدلها عن اليوم بنحو 6-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية دافئة إلى حارة نسبياً في معظم ومختلف المناطق الفلسطينية، ويكون خالياً من الغبار.

ووفق العلامي، فإن يوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تتأثر فلسطين بكتلة هوائية خماسينية جديدة، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، بشكل إضافة وملموس، وتصبح الأجواء أكثر حرارة من المعتاد، قد تصل إلى منتصف الثلاثينيات في بعض المناطق المنخفضة كالسهول والسواحل.

وقال: "كل التوقعات تشير إلى أن ثاني أيام العيد سيكون حار جدا، مع ارتفاع نسبة الغبار والأتربة في الأجواء بفعل وجود كتلة هوائية خماسينية جديدة.

ونوه العلامي إلى أن ثالث ورابع أيام العيد، ستعود درجة الحرارة إلى الانخفاض من جديد وبشكل ملموس وتكون الحرارة أقل من يوم الثلاثاء بنحو 10 درجات مئوية، وقد تصل إلى بداية العشرينيات، مشيراً إلى أن الأجواء تكون ربيعية لطيفة منعشة خلال ساعات النهار، وتكون مائلة إلى البرودة في ساعات الليلة.

ووجه نصيحة للمواطنين لتفادي الإصابة بالأمراض نتيجة تقلبات الطقس، قائلا: "يجب انتقاء الملابس الموائمة للفروقات في درجات الحرارة، لأن تقلبات الأجواء تعمل على تأثر الجسم وإصابته بالأمراض الموسمية، كالرشح والانفلونزا".

كما وجه نصيحة لمن يعانون من الجيوب الأنفية، بتجنب الخروج من المنزل قدر المستطاع، حال ارتفعت نسبة الأتربة والغبار في الأجواء، مستدركا: "في حال إضرارهم إلى الخروج من المنزل عليهم ارتداء الكمامات، النظارات الواقية".