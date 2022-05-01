جيش الاحتلال يزعُم: العمليات الأخيرة ليست بتوجيه من فصائل فلسطينية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن العمليات الأخيرة التي وقعت بالدخل المحتل هي ليست بتوجيه فصائل فلسطينية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، ران كوخاف :" إن العمليات التي نُفذت منذ (عملية) بئر السبع، ليست بتوجيه من فصائل فلسطينية".

وأضاف كوخاف للإذاعة العبرية العامة "كان" :"هذا الأمر يضع تحديا ومصاعب كبيرة لنا".

ومن جانبه قال جهاز الأمن العام "الشاباك"، أمس :"إن وحدة خاصة تابعة للشرطة "الإسرائيلية" اعتقلت منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة "أريئيل"، التي نُفّذت مساء أول من أمس".

وكانت قد أسفرت العملية عن مقتل حارس أمن قرب مدخل مستوطنة "أريئيل"، هو من سكان مدينة "بيت شيمش".

جدير ذكره أن التحقيقات الأولية لأجهزة اأمن الاحتلال، تشير إلى أن منفذي العملية وصلا بسيارة إلى مدخل المستوطنة ومرا مرتين بالقرب من موقع العملية بهدف مراقبة غرفة الحراس وتصرفاتهم.

وتنتشر قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية قراوة بني حسن قرب سلفيت، حيث مكان سكن منفذي عملية "أريئيل" البطولية..