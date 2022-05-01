دعاء إفطار آخر يوم من رمضان 2022 - قبل المغرب بدقائق، ساعات قليلة ويحل علينا أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1443 هجري، هذه المناسبة التي تعتبر من أعظهم وأهم المناسبات الإسلامية التي تحل على المسلمين في جميع أنحاء العالم، فهي تأتي بعد صيام شهر رمضان المبارك، والذي فيه يجتهد المسلمون في العبادات والأدعية والصلوات والأعمال الصالحة، من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونيل الأجر والثواب، طمعا في الفوز بمقعد في الجنة.

دعاء آخر إفطار آخر يوم من رمضان

وفي هذه الأوقات، يجتهد المسلمون في البحث عن دعاء إفطار آخر يوم من رمضان 2022- قبل المغرب بدقائق، كما إنهم يحرصون على ختم رمضان على أفضل وجه ممكن، إذ إنهم يحرصون على استثمار هذه السويعات الأخيرة من الشهر الفضيل، والذي تعد أيامه من خير أيام السنة، فهم يجتهدون لمضاعفة الأدعية والصلوات وقراءة القرآن الكريم، كما يجتهدون في مضاعفة الأعمال الصالحة والخيرة، ويسعى فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لإرفاق دعاء آخر إفطار آخر يوم من رمضان، حتى يكتمل الأجر والثواب، ويختتم الشهر الفضيل بأفضل شكل ممكن.

دعاء إفطار اليوم الأخير من رمضان

لم يتبقى على انتهاء شهر رمضان سوى عدة ساعات، ثم ينتهي الشهر الفضيل لهذا العالم، وينتظره المسلمون في العام المقبل، حتى يؤدوا الفروض ويحيون جميع السنن النبوية، طلبا للأجر والثواب والمغفرة من الله سبحانه وتعالى.، فهو فرصة عظيمة لتلاشي السيئات وكسب الحسنات، فهم بحاجة الآن إلى اغتنام كل الدقائق والثواني لهذه الشهر الفضيل، من أجل عدم تضييع أي أجر من سجل حسناتهم، إضافة إلى حرصهم في البحث عن دعاء إفطار اليوم الأخير من رمضان، من أجل ترديده قبل الإفطار الأخير من هذا الشهر العظيم.

دعاء آخر يوم رمضان 2022

ويمكن أن يردد المسلم دعاء آخر أيام رمضان بصيغة: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ والْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ».