نصائح مهمة جداً للحفاظ على صحتك في عيد الفطر

يستعد الملايين في العالم العربي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1443هـ، ولعدم الإصابة بمشاكل صحية ينبغي تجنب العادات الخاطئة.

وجهت وزارة الصحة والسكان في مصر، رسائل للمواطنين بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر تتعلق بسلامة الغذاء، مؤكدة شن حملات مراقبة الأغذية في مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، لضمان سلامة الغذاء.

وطالبت الوزارة، المواطنين بعدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظاً على الصحة العامة.

وتشهد مناسبات مثل عيد الفطر المبارك إقدام بعض التجار على طرح سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية استغلالاً لحالة الإقبال الكبيرة من الزبائن على الأسواق التجارية.

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان صحفي، إن الحملات التفتيشية تشمل كل المنشآت الغذائية، وتستهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المتنوعة لفحصها بمعامل الوزارة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.

وشدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية على ضرورة تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشآت الغذائية المختلفة، واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشدت العاملين في مجال الأغذية بالالتزام بالاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.